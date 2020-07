Juventus: insieme a Pirlo torna a Torino un altro grande ex

La Juventus ha comunicato ufficialmente negli scorsi minuti il ritorno a Torino di Andrea Pirlo, chiamato a guidare dalla panchina la Juventus Under 23 in occasione del prossimo campionato di Serie C. Un ruolo che, sino ad oggi, era stato ricoperto da Mauro Zironelli prima e da Fabio Pecchia poi, con quest’ultimo capace di portare i giovani zebrati a conquistare meritatamente la Coppa Italia di categoria, vinta nella finale in gara secca contro la Ternana. La notizia della scelta del “Maestro” per questo ruolo ha mandato letteralmente in visibilio i tifosi bianconeri che, insieme a lui, dovrebbero riabbracciare anche un altro storico ex dei campioni d’Italia…

Pirlo alla Juventus: non torna da solo?

L’ex centrocampista zebrato Andrea Pirlo avrebbe infatti inserito nel suo staff tecnico una vecchia conoscenza di “Madama”: trattasi, nello specifico, di Marco Storari, ex estremo difensore che ha sostituito in più circostanze Gianluigi Buffon senza farlo rimpiangere e togliendosi la soddisfazione di sollevare al cielo numerosi trofei con la Juventus. Il ruolo dell’ex portiere dovrebbe essere quello di supervisore, anche se maggiori chiarimenti in merito, oltre alla conferma dell’indiscrezione, potrebbero giungere alle 17.30 di domani, venerdì 31 luglio 2020, quando è in programma la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico della Juventus Under 23.