Juventus Under 23: il vice di Pirlo sarà un ex Lazio

La Juventus ha annunciato ufficialmente nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 luglio 2020, la nomina di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus Under 23, formazione che milita nel campionato di Serie C e che quest’anno, oltre ad avere sollevato al cielo la Coppa Italia di categoria, superando la Ternana nell’atto conclusivo del torneo, ha anche sfiorato l’impresa promozione, venendo eliminata ai playoff dalla Carrarese (2-2 l’esito finale della sfida che ha premiato la formazione toscana). Grande curiosità gravita anche attorno al suo staff tecnico, sul quale sono già trapelate alcune indiscrezioni in attesa soltanto di conferma definitiva da parte del club della Continassa…

Pirlo: chi lo affiancherà in panchina?

Se Marco Storari dovrebbe fare rientro a Torino per esercitare la professione di supervisore tecnico dell’Under 23, ad affiancare in panchina Pirlo nel ruolo di vice dovrebbe essere Roberto Baronio, ex centrocampista della Lazio che vanta anche un’esperienza da tecnico della formazione Primavera del Napoli. Come ricorda “Juventusnews24.com”, Baronio andrà così a ricomporre con il “Maestro” il tandem magico che, anni indietro, incantò l’intera Italia calcistica, dapprima tra le fila del Brescia e, poi, fra quelle della Nazionale Under 21. Un duo storico e che ora, ufficialità permettendo, andrà a riformarsi in bianconero all’ombra della Mole Antonelliana.