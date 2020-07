La Curva Nord dell’Atalanta omaggia il lavoro dei medici con una maglia speciale. Ecco il comunicato

Attraverso la pagina Facebook “Sostieni la Curva”, la Curva Nord dell’Atalanta ha realizzato delle magliette per rappresentare il ringraziamento degli stessi ultras neroblu nei confronti dei medici che, durante la pandemia Coronavirus, hanno lavorato senza sosta per salvare coloro che sono stati fortemente contagiati. Contesto dove anche i sostenitori atalantini hanno cercato di dare una mano tra donazioni e aiuti molto importanti (tipo per la costruzione dell’ospedale da campo).

Il ringraziamento della Curva Nord dell’Atalanta ai medici

Ecco le parole della Curva Nord dell’Atalanta: “Grazie alla donazione di alcuni ragazzi di Pescara che ci hanno regalato 1.000 magliette sulle quali il nostro Andrea Mastrovito, il “Giotto”, ha realizzato questa immagine che rappresenta il ringraziamento che la Curva Nord Bergamo e la Tifoseria Atalantina tutta vuole tributare ai medici, gli infermieri e tutte le persone che in quei terribili mesi hanno messo a repentaglio la propria vita per salvarne altre. Queste magliette verranno vendute con un’ offerta libera a partire da 10€ e poi tutto il ricavato verrà devoluto ad un obiettivo che nei prossimi giorni annunceremo. Da stasera “al Covo”, il quale è stato sanificato qualche giorno fa, saranno disponibili le magliette, sarà aperta solo la parte all’aperto, ricordando a TUTTI la massima responsabilità”.

Link per acquistare la maglia targata Curva Nord