Le Havre-PSG 0-9: test vincente in amichevole per i parigini aspettando l’Atalanta (VIDEO highlights)

I prossimi avversari dell’Atalanta nel quarto di finale di Champions League, il PSG di Thomas Tuchel, torna in campo dopo quattro mesi dalla vittoria conseguita anticipatamente della Ligue 1 2019/20 per via del Covid-19. C’era tanta attesa per questa amichevole in casa del Le Havre, squadra che milita in Ligue 2. Il test doveva essere in ogni caso probante, essendo il Le Havre una squadra di professionisti, ma da ciò che si è visto in campo, gli avversari dei parigini sembravano dei dilettanti allo sbaraglio contro degli alieni.

Lo svolgimento del match è stato a senso unico per il PSG, che si è imposto per 9-0 grazie alle reti di Icardi (2), Neymar (2), Mbappe, Gueye, Sarabia (2) e Muinga. Brillano le stelle del trio offensivo: Icardi realizza due reti da rapace d’area di rigore (bellissima la seconda di testa) mentre Neymar va in gol prima con un colpo di classe in dribbling a saltare difesa e portiere, poi su calcio di rigore procurato da Mbappe. Poco prima, il francese classe 1998 aveva realizzato il suo goal personale con un bel destro a giro dopo uno svarione difensivo degno di una squadra di terza categoria. Un test senz’altro poco significativo per i campioni di Francia, i quali affronteranno un’Atalanta agguerrita e in forma più che mai il prossimo 12 agosto. Sotto, il video dei goal del match tra Le Havre e PSG: