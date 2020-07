Mbappe KO, il francese salterà il match contro l’Atalanta?

Giampiero Gasperini analizzerà di certo la finale di Coppa di Francia in programma questa sera al Saint Denis tra il PSG e il Saint Etienne. I parigini di Tuchel hanno da poco terminato il primo tempo sull1-0 grazie a un gol di Neymar, propiziato da una grandissima azione in velocità di Mbappe. Il francese è la vera stella di questa squadra, ma potrebbe seriamente saltare il quarto di finale di Champions League contro i bergamaschi.

Infatti, l’ex Monaco classe 1998 ha subito un durissimo intervento falloso da parte di Perrin – sua partita d’addio con il Saint Etienne – che l’ha costretto a lasciare il campo anzitempo. Precisamente al 33’ minuto. L’intervento da parte del calciatore del Saint Etienne è stato talmente duro che l’arbitro ha optato per l’espulsione del difensore centrale. La sensazione è che l’infortunio di Mbappe non sia di lieve entità. Il fuoriclasse transalpino è uscito in lacrime, zoppicando e con la faccia scura in volto. Visibilmente deluso e contrariato per l’accaduto.

Sospetta distorsione alla caviglia per Mbappe

Da ciò che si evince, il 21enne potrebbe riscontrare una distorsione della caviglia, dato il movimento innaturale di quest’ultima durante l’intervento dell’avversario. Sportivamente è veramente una pessima notizia per tutti gli amanti dello sport, anche se con un Mbappe in meno, i grattacapi per l’Atalanta saranno di certo minori. In ogni caso, si attendono notizie ufficiali in merito all’infortunio del campione transalpino.