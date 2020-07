Milan, offertona per Bennacer, i dettagli!

Stando ad alcune indiscrezioni giunte dalla Francia nelle ultime ore, si intensifica la presa del Psg per Bennacer. I parigini sono pronti ad offrire 50 milioni ai rossoneri e l’offerta potrebbe diventare realtà nei prossimi giorni.

I francesi, in cerca di un mediano roccioso di prospettiva, hanno identificato in Bennacer il futuro: l’algerino, dopo i discreti trascorsi in rossonero, ha fatto parlare di sè sul mercato, tanto che anche il Manchester City aveva pensato di affondare il colpo, virando poi su altri obiettivi.

Ad oggi in pole per il campione d’Africa vi sono i francesi, al suo seguito da mesi, ma ora definitivamente pronti a sborsare la cifra richiesta dai rossoneri, che d’altra parte puntano ad una cessione valorosa.

il club lo ha specificato: Ismael non parte per cifre inferiori ai 40 milioni, ed il braccino resterà stretto sino a proposte elevate. Va rimarcata l’importanza del giocatore nel progetto del Diavolo, status che rende più complicata l’operazione, ed agevola la possibilità di trattenere l’ex-Empoli, che da parte sua dimostra di trovarsi bene a Milano, non volendo migrare altrove.

Si sa però, nel calcio odierno, spesse volte, ha prevalso la componente denaro, troppo spesso superiore alla reali intenzioni di club e giocatori.

il futuro di Ismael è incerto, ed il lumicino che lo porterebbe nella capitale francese non pare cosi lontano…