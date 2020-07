MLS is Back Tournament: DC United rimonta due reti in 10, Minnesota vince al 97′, OK Real Salt Lake

Toronto FC e DC United chiudono sul 2-2 il primo impegno nel girone C dell’MLS is Back Tournament disputato all’ESPN Wide World of Sports Complex di Disney World. La compagine canadese, andata al riposo in vantaggio di due reti ed in superiorità numerica, subisce nelle battute conclusive la clamorosa rimonta degli avversari. Ottimo avvio di gara di Toronto che si porta in vantaggio già al 12′ con una conclusione da fuori area di Ayo Akinola. La ventenne punta statunitense si vede al 15′ ed al 17′ negare il raddoppio da Bill Hamid in uscita. Il DC United si propone per la prima volta al tiro con una certa pericolosità al 21′ con una battuta al volo sul fondo di Kamara sugli sviluppi di un traversone proposto dalla sinistra da Mora. Il Toronto si porta al 44′ sul 2-0 andando nuovamente a segno con Akinola da pochi passi su assist di Pozuelo. Prima dell’intervallo il DC United, pericoloso al 46′ con un colpo di testa da distanza ravvicinata di Kamara alzato con bravura in angolo da Quentin Westberg, si ritrova in inferiorità numerica per l’espulsione di Junior Moreno per somma di ammonizioni. Nella ripresa il Toronto, dopo essere andato vicino alla terza rete al 57′ con un tentativo di Endoh deviato in corner da Hamid, si limita a controllare il gioco. A sei minuti dal termine il DC United accorcia le distanze con il subentrante Federico Higuaín: il fratello maggiore di Gonzalo, al debutto con la squadra della capitale, scatta con perfetta scelta di tempo su un lancio di Felipe e supera Westberg in uscita con un bel pallonetto. Il campanello d’allarme non scuote dal torpore la compagine di Greg Vanney che al 91′ si vede raggiungere sul 2-2 dai rossoneri a segno di testa con Frédéric Brillant su sponda aerea di Birnbaum. Le emozioni non sono ancora finite. Al 97′ Hamid evita il 3-2 del Toronto producendosi in un ottimo intervento su un colpo di testa di Akinola.

Nell’incontro d’apertura del girone D il Minnesota United s’impone sullo Sporting Kansas City per 2-1 ribaltando clamorosamente il risultato a proprio favore nei minuti di recupero. Avvio di gara sulla difensiva per le “Gavie” presentatesi, come del resto i rivali, a punteggio pieno in MLS avendo vinto i primi due impegni sostenuti a marzo in regular season. Lo Sporting Kansas City esercita sin dalle prime battute una marcata supremazia a livello territoriale proponendosi al tiro in più di una circostanza: Miller viene graziato dall’imprecisione palesata sotto porta da Sánchez (15′) e Kinda (17′). Il Minnesota United si fa vedere in avanti soltanto al 29′ con un tentativo da fuori area di Gregus alzato in corner da Melia. Il finale di prima frazione è decisamente favorevole a SKC. Espinoza al 36′ si rende pericoloso nel breve volgere di pochi secondi con un fendente da fuori area sventato in angolo da Miller e, sugli sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina, con un colpo di testa a lato di un soffio. Il meritato vantaggio dei Wizards matura sorprendentemente in contropiede: Kiry Shelton innescato in velocità da una pregevole giocata di Pulido a centrocampo trafigge Miller sul primo palo (43′). Nella ripresa il Minnesota United avanza il baricentro del suo gioco. La compagine di Adrian Heath si vede al 63′ annullare un gol di Finlay per una posizione irregolare di Molino ravvisata dal VAR ed al 68′ colpisce una traversa con Schoenfeld. Lo Sporting Kansas City resta in dieci al 74′: Tim Melia viene espulso per aver fermato fallosamente Schoenfeld lanciato a rete. Il Minnesota United ne approfitta per aumentare ulteriormente la pressione. The Loons credono alla rimonta che si materializza nei minuti di recupero con la sfortunata deviazione nella propria porta di Shelton sugli sviluppi di una punizione di Gregus (92′) e con la battuta vincente a centro area di Kevin Molino (97′) ottimamente servito dal fondo da Edwards.

Nel secondo confronto del girone D il Real Salt Lake prevale per 2-0 sui Colorado Rapids. La compagine dello Utah, dopo aver colpito al 6′ una traversa con Baird al termine di uno scambio con Kreilach, passa in vantaggio al 27′ con Albert Rusnak pronto ad approfittare di una respinta approssimativa di Irwin su un traversone dalla destra di Martinez. Reazione debole dei Colorado Rapids che non riescono a creare nitide opportunità da rete. Un’incomprensione in occasione di un alleggerimento difensivo porta al 70′ Clint Irwin a commettere un fallo da rigore su Martinez. L’estremo difensore dei Rapids si riscatta per l’errore commesso in occasione del gol opponendosi alla conclusione dagli undici metri di Rusnak ed anche al successivo tentativo di tap-in di Besler. Il raddoppio del Real Salt Lake è però soltanto rimandato di qualche minuto. Damir Kreilach, servito centralmente da Baird, chiude i conti al 78′ superando Irwin con una precisa battuta rasoterra da fuori area.

Classifica girone C: New England Revolution 3; DC United e Toronto FC 1; Montreal Impact 0.

Classifica girone D: Real Salt Lake e Minnesota United 3; Sporting Kansas City e Colorado Rapids 0.