MLS is Back Tournament, girone B – Frei e Vega insuperabili: Sounders-Quakes finisce 0-0

I campioni in carica dei Seattle Sounders iniziano all’ESPN Wide World of Sports Complex di Disney World la loro avventura nel girone B della MLS is Back Tournament con un pareggio a reti bianche contro i San Jose Earthquakes. Grandi protagonisti, in una gara che a dispetto del risultato non ha lesinato emozioni, sono stati i due esperti portieri. Il 34enne svizzero Stefan Frei nella compagine dello stato di Washington ed il 36enne argentino Daniel Vega in quella californiana si sono resi protagonisti di diversi interventi di rilievo.

Nella prima mezzora i San Jose Earthquakes, senza vittorie negli ultimi nove confronti diretti, esercitano una marcata supremazia a livello territoriale arrivando ad impegnare Frei con i tentativi da fuori area effettuati, a cavallo del 25′, da Cristian Espinoza e Valeri Qazaishvili. I Seattle Sounders si rendono pericolosi per la prima volta al 28′: Cristian Roldan, lanciato in contropiede, si vede respingere la sua conclusione da distanza ravvicinata da Vega. Il centrocampista della nazionale statunitense ci riprova al 53′ con una battuta mancina in diagonale trovando anche in questa circostanza la risposta dell’estremo difensore dei Quakes. Sul versante opposto Frei si esalta su un potente tentativo da fuori area di Jackson Yueill reso ancora più insidioso da una leggera deviazione di Qazaishvili lungo la traiettoria. Nella fase finale del match i Seattle Sounders riescono a proporsi efficacemente in avanti. Vega evita la sconfitta ai suoi colori opponendosi con bravura alle conclusioni da distanza ravvicinata di Nicolás Lodeiro (81’) e Raúl Ruidíaz.

Il calendario del girone B dell’MLS is Back Tournament

Seattle Sounders-San Jose Earthquakes 0-0

14 luglio ore 15.00: Chicago Fire-Seattle Sounders

16 luglio ore 04.30: Vancouver Whitecaps-San Jose Earthquakes

20 luglio ore 02.00: Chicago Fire-San Jose Earthquakes

20 luglio ore 04.30: Seattle Sounders- Vancouver Whitecaps

23 luglio ore 15.00: Chicago Fire-Vancouver Whitecaps