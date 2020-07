MLS is Back Tournament: Quakes e Sounders agli ottavi, l’Inter Miami cede anche al NYC FC ed esce di scena

San Jose Earthquakes e Seattle Sounders, rispettivamente vittoriose contro Chicago Fire e Vancouver Whitecaps, staccano il biglietto per gli ottavi di finale nel gruppo B dell’MLS is Back Tournament in corso di svolgimento all’ESPN Wide World of Sports Complex di Disney World. L’imbattuta compagine dell’Ohio si assicura il passaggio alla fase ad eliminazione diretta chiudendo sorprendentemente al primo posto il raggruppamento con i suoi 7 punti all’attivo. Obiettivo raggiunto anche dai Seattle Sounders attualmente secondi a quota 4. I detentori del titolo, nella peggiore delle ipotesi, rientreranno, infatti, tra le migliori quattro terze classificate.

I San Jose Earthquakes si rendono protagonisti di un’affermazione per 2-0 sul Chicago Fire. Nonostante la sconfitta, il complesso dell’Illinois è ancora padrone del suo destino potendo conseguire il secondo posto riportando una vittoria sui Vancouver Whitecaps nell’ultimo incontro in programma nel girone. La prima opportunità da rete è per i Quakes: Judson al 3′ approfitta solo parzialmente di uno svarione difensivo degli avversari concludendo da fuori area in modo troppo debole e centrale per impensierire Kronholm. La compagine di Matías Almeyda passa a condurre al 56′ con un fendente dal limite di Cristian Espinoza ben imbeccato in verticale da Yueill. Tre minuti più tardi il Chicago Fire sciupa una favorevole opportunità in contropiede con Beric. I San Jose Earthquakes ipotecano i tre punti all’83’ andando a segno di testa con l’esperto avanti Chris Wondolowski sugli sviluppi di un traversone proposto dalla destra da Fierro.

I Seattle Sounders si lasciano alle spalle il ko contro il Chicago Fire ottenendo nel terzo e ultimo impegno del girone un convincente successo per 3-0 sui Vancouver Whitecaps. Il Rave Green si rende pericoloso già al 7′ con una tambureggiante azione che vede una conclusione di Morris respinta da Crépeau, un tentativo di Lodeiro ribattuto da Nerwinski a pochi passi dalla linea di porta ed un colpo di testa a centro area di Bwana terminare sul fondo. Il complesso di Brian Schmetzer si porta in vantaggio al 16′ con Nicolás Lodeiro che trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo di mano in area di Khemiri su una battuta a rete di Morris. I Sounders raddoppiano al 34′ con Jordan Morris: il 25enne attaccante statunitense, lanciato da Lodeiro, entra in area, resiste ad un tentativo di recupero di Nerwinski e supera Crépeau in uscita. La compagine dello stato di Washington chiude i conti in apertura di ripresa (51′) con Raúl Ruidíaz a segno sotto misura sugli sviluppi di un corner dalla sinistra di Lodeiro prolungato di testa da Bwana.

Il New York City FC tiene vive le residue speranze di qualificazione prevalendo per 1-0 sull’Inter Miami nel confronto che opponeva nel girone A le due squadre ancora senza punti. Per i Blues che erano reduci da quattro sconfitte di fila si tratta del primo successo conseguito nell’MLS sotto la guida tecnica del norvegese Ronny Deila. Mesta uscita di scena dalla competizione per l’Inter Miami al quinto ko in altrettante gare sostenute. La prima frazione vede il complesso della Florida proporsi con maggiore frequenza in avanti ed arrivare ad impegnare Johnson con i tentativi effettuati di testa da Agudelo al 10′ e da Figal al 35′. Il New York City colpisce con cinismo alla prima occasione: Tajouri-Shradi, splendidamente lanciato a rete da Mitrita, supera con freddezza Robles. L’estremo difensore dell’Inter Miami evita al 72′ il possibile 2-0 opponendosi con bravura ad una conclusione di Parks. Nel finale (90′) il complesso di Diego Alonso resta anche in dieci per l’espulsione di Kevin Agudelo per somma di ammonizioni.

Classifica Girone A: Orlando City* e Philadelphia Union* 6; New York City FC 3; Inter Miami 0.

* Una partita in meno.

Classifica Girone B: San Jose Earthquakes 7; Seattle Sounders 4; Chicago Fire* 3; Vancouver Whitecaps* 0.

* Una partita in meno.