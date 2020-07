Netflix sta acquistando i diritti tv delle partite

Netflix la multinazionale americana, famosa per l’ intrattenimento on demand tramite serie tv e film sta decidendo di investire in un altro campo, ovvero il calcio.

Dalla Francia arriva una notizia bomba, Netflix ha iniziato a comprare i diritti delle competizioni calcistiche. “L’ Equipe” famosa testata calcistica francese ha confermato le voci, la multinazionale americana ha trovato un accordo con Mediapro, a partire dalla prossima stagione tramite Netflix Francia sarà possibile guardare le partire di Lique 1; Premier League e Champions League.

Prezzo e dettagli

Sarà permesso abbonarsi a questo sevizio da agosto, costerà 30 euro al mese e oltre a questo pacchetto calcio, si avrà a disposizione anche il classico pacchetto di Netflix per usufruire del catalogo di serie tv e film.

Ora la domanda sorge spontanea, dato che Netflix è mondiale e si trova anche in Italia, prima o poi potremmo anche noi usufruire di questo servizio? la risposta e incerta e complessa, dato che in Italia Sky ha il totale controllo dei diritti tv delle partite, e abbiamo visto cosa è successo tramite il neofita dazn… per Netflix acquistare in Italia sarà molto più difficile, per questa stagione, ma dalla prossima, dato che nel 2021 scadrà il triennale dei diritti tv e si dovrà negoziare il nuovo triennale Netflix potrebbe avere qualche chance.