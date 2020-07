Nuovo caso di Coronavirus nel calcio: dopo Mariano Diaz, c’è un altro positivo…

Il Coronavirus torna a fare tremare il mondo del calcio, con un nuovo caso registrato in Spagna, il secondo dopo quello che riguarda da vicino Mariano Diaz (Real Madrid): questa volta, a risultare positivo al Covid-19 è stato un giocatore del Siviglia, le cui generalità non sono state rese note dalla società andalusa, che ha diramato la seguente nota: “Il Siviglia comunica che dopo i test effettuati domenica sui giocatori, sull’allenatore e sui componenti dello staff, un membro della Prima Squadra è risultato positivo al Covid-19. La persona colpita è asintomatica, in buona salute ed è isolata a casa”.

Nuovo caso di Coronavirus in Spagna

Così, dopo il Real Madrid, anche i biancorossi si trovano a dovere fare i conti con il Coronavirus, a pochi giorni dalla sfida di Europa League contro la Roma, in programma giovedì prossimo, alla quale, ovviamente, non prenderà parte il contagiato. Il club ha immediatamente informato le autorità sportive e sanitarie, isolando la persona infetta e sospendendo in misura preventiva l’allenamento della squadra per svolgere attività di sanificazione presso le strutture, come stabilito da protocollo. Dopo aver saputo della positività del calciatore, il Siviglia ha eseguito nuovi controlli su tutti gli altri tesserati. I primi test sono risultati tutti negativi, i risultati del secondo giro di tamponi si conosceranno giovedì mattina.