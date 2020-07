Palinsesto Dazn dal 03 al 06 Luglio: cosa viene trasmesso

Palinsesto Dazn dal 03 al 06 Luglio: in campo Serie A, Serie B e Liga Santander. Dopo lo stop a causa dell’emergenza Coronavirus, dallo scorso 20 giugno è tornato il grande calcio sulla piattaforma internazionale di streaming Dazn. Con la Serie A TIM che è ripartita ufficialmente lo scorso 24 giugno con tutte le gare in programma, questo weekend sul sito di Dazn spazio al campionato di calcio spagnolo della Liga Santander, alla Serie BKT e alla Serie A, anche quest’anno grandi protagonisti dell’offerta multi-sport di DAZN. Ma non solo, in campo anche altre disciplina non calcistiche: l’IndyCar, la NASCAR Cup Series e la EFL Championship. Scopriamo il Palinsesto Dazn del weekend.

Palinsesto Dazn, ecco cosa verrà trasmesso.

Palinsesto Dazn: le dirette dal 03 al 06 luglio 2020

DIRETTE DAZN VENERDÌ 03 LUGLIO 2020

Pisa – Cittadella (Serie BKT): ore 18.45

Zona GOL Serie BKT: ore 21.00

Cosenza – Ascoli (Serie BKT): ore 21.00

Crotone – Benevento (Serie BKT): ore 21.00

Virtus Entella – Chievo (Serie BKT): ore 21.00

Venezia – Empoli (Serie BKT): ore 21.00

Salernitana – Juve Stabia (Serie BKT): ore 21.00

Trapani – Livorno (Serie BKT): ore 21.00

Cremonese – Pescara (Serie BKT): ore 21.00

Perugia – Pordenone (Serie BKT): ore 21.00

Frosinone – Spezia (Serie BKT): ore 21.00

Atletico Madrid – Maiorca (La Liga): ore 22.00

DIRETTE DAZN SABATO 04 LUGLIO 2020



Derby County – Nottingham Forest (EFL Championship): ore 13.30

Celta Vigo – Betis (La Liga): ore 17.00

GMR Grand Prix (IndyCar): ore 18.05

Valladolid – Alaves (La Liga): ore 19.30

Lazio – Milan (Serie A TIM): ore 21.45

Granada – Valencia (La Liga): ore 22.00

DIRETTE DAZN DOMENICA 05 LUGLIO 2020



Athletic Bilbao – Real Madrid (La Liga): ore 14.00

Espanyol – Leganes (La Liga): ore 17.00

Inter – Bologna (Serie A TIM): ore 17.15

Sampdoria – Spal (Serie A TIM): ore 19.30

Osasuna – Getafe (La Liga): ore 19.30

Villarreal – Barcellona (La Liga): ore 22.00

Big Machine Hand Sanitizer 400 (NASCAR Cup Series): ore 22.00

DIRETTE DAZN LUNEDì 06 LUGLIO 2020