Palinsesto Dazn dal 10 al 13 Luglio: cosa viene trasmesso

Palinsesto Dazn dal 10 al 13 Luglio: ecco cosa viene trasmesso. Sono ormai in fase di termine le competizioni calcistiche protagoniste dell’offerta multi-sport di Dazn, iniziate lo scorso 10 giugno con la ripresa dei campionati di Serie A, Serie B e Liga Santander. Questo weekend sul sito di Dazn spazio al campionato di calcio spagnolo della Liga Santander, alla Serie BKT, alla Serie A e al ritorno della MLS, anche quest’anno grandi protagonisti dell’offerta multi-sport di DAZN. Ma non solo, in campo anche altre disciplina calcistiche e non: l’IndyCar, la NASCAR Cup Series e la EFL Championship. Scopriamo il Palinsesto Dazn di questo weekend.

Palinsesto Dazn: le dirette dal 10 al 13 luglio 2020

DIRETTE DAZN VENERDÌ 10 LUGLIO 2020

Montreal Impact – New England Revolution (MLS): ore 02.05

Juve Stabia – Virtus Entella (Serie BKT): ore 18.45

Real Sociedad – Granada (La Liga): ore 19.30

Zona GOL Serie BKT: ore 21.00

Spezia – Cosenza (Serie BKT): ore 21.00

Livorno – Cremonese (Serie BKT): ore 21.00

Cittadella – Crotone (Serie BKT): ore 21.00

Empoli – Frosinone (Serie BKT): ore 21.00

Pescara – Perugia (Serie BKT): ore 21.00

Pordenone – Pisa (Serie BKT): ore 21.00

Ascoli – Salernitana (Serie BKT): ore 21.00

Chievo Verona – Trapani (Serie BKT): ore 21.00

Benevento – Venezia (Serie BKT): ore 21.00

Real Madrid – Alaves (La Liga): ore 22.00

DIRETTE DAZN SABATO 11 LUGLIO 2020

Seattle Sounders FC – San Jose Earthquakes (MLS): ore 03.05

Osasuna – Celta Vigo (La Liga): ore 17.00

Valladolid – Barcellona (La Liga): ore 19.30

Juventus – Atalanta (Serie A TIM): ore 21.45

Atletico Madrid – Betis (La Liga): ore 22.00

REV Group Grand Prix at Road America: Gara 1 (IndyCar): ore 23.15

DIRETTE DAZN DOMENICA 12 LUGLIO 2020

Quaker State 400 (NASCAR Cup Series): ore 01.30

Atlanta United FC – New York Red Bulls (MLS): ore 02.05

UFC 251: Usman – Masvidal (UFC): ore 04.00

FC Cincinnati – Columbus Crew FC (MLS): ore 04.35

Espanyol – Eibar (La Liga): ore 14.00

Stoke City – Birmingham City (EFL Championship): ore 14.30

Toronto FC – DC United (MLS): ore 15.05

Levante – Athletic Bilbao (La Liga): ore 17.00

Genoa – SPAL (Serie A TIM): ore 17.15

REV Group Grand Prix at Road America: Gara 2 (IndyCar): ore 18.50

Fiorentina – Hellas Verona (Serie A TIM): ore 19.30

Leganes – Valencia (La Liga): ore 19.30

Siviglia – Maiorca (La Liga): ore 22.00

DIRETTE DAZN LUNEDì 13 LUGLIO 2020

Sporting Kansas City – Minnesota United (MLS): ore 02.05

Real Salt Lake – Colorado Rapids (MLS): ore 04.35

Cosenza – Perugia (Serie BKT): ore 18.45

Zona GOL Serie BKT: ore 21.00

Trapani – Benevento (Serie BKT): ore 21.00

Cremonese – Chievo Verona (Serie BKT): ore 21.00

Salernitana – Cittadella (Serie BKT): ore 21.00

Ascoli – Empoli (Serie BKT): ore 21.00

Frosinone – Juve Stabia (Serie BKT): ore 21.00

Venezia – Pescara (Serie BKT): ore 21.00

Virtus Entella – Pisa (Serie BKT): ore 21.00

Crotone – Pordenone (Serie BKT): ore 21.00

Livorno – Spezia (Serie BKT): ore 21.00

Granada – Real Madrid (La Liga): ore 22.00