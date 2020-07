Palinsesto Dazn dal 31 al 03 Agosto: cosa viene trasmesso

Palinsesto Dazn dal 31 Luglio al 03 Agosto: ecco cosa viene trasmesso. Siamo giunti alla fine di questa incredibile stagione di Serie A TIM che, nonostante la ripartenza insolita, il caldo afoso e gli stadi vuoti, ha saputo regalarci un finale di campionato ricco di emozioni e colpi di scena. E di sorprese ce ne possono essere ancora durante l’ultimo imperdibile weekend di grande calcio disponibile su DAZN. Nessuna crisi di astinenza invece per gli appassionati che potranno continuare a seguire lo sport più amato d’Italia con i playoff di Serie BKT in programma già la settimana prossima. Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà alcune delle migliori competizioni straniere, spicca la Coupe de la Ligue che vedrà la sfida tra PSG e Lione venerdì 31 luglio alle 21:10. Sabato 1 agosto alle 18:30 toccherà invece alle grandi inglesi Arsenal e Chelsea scendere in campo durante l’attesa finale tutta londinese di FA Cup.

Palinsesto Dazn, ecco il programma delle gare trasmesse. Il trentottesimo turno di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 01 agosto alle 18:00 con Brescia-Sampdoria, mentre il match delle 20:45 sarà Genoa-Spal, chiuderà domenica 02 agosto la sfida del Ferraris Genoa-Verona. La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del trentottesimo turno della Serie BKT: appuntamento venerdì 31 luglio quando, a partire dalle 21:00, tutte le squadre coinvolte daranno il meglio di loro stesse durante l’ultima giornata di un campionato ancora da decidere. Da non perdere anche la finale di FA Cup tra Arsenal e Chelsea (domenica 02 agosto alle 18:30) e le partite di MLS che segnano la ripartenza del campionato di calcio americano. Per tutti gli amanti degli sport extracalcio da segnalare infine la ripartenza del ciclismo con le Strade Bianche, in programma sabato pomeriggio, e il match di UFC Fight Night tra Brunson e Shahbazyan.

Palinsesto Dazn: le dirette dal 31 luglio al 03 agosto

DIRETTE DAZN VENERDì 31 LUGLIO 2020

Zona GOL Serie BKT: ore 21.00

Ascoli-Benevento (Serie BKT): ore 21.00

Virtus Entella-Cittadella (Serie BKT): ore 21.00

Trapani-Crotone (Serie BKT): ore 21.00

Livorno-Empoli (Serie BKT): ore 21.00

Cosenza-Juve Stabia (Serie BKT): ore 21.00

Venezia-Perugia (Serie BKT): ore 21.00

Chievo-Pescara (Serie BKT): ore 21.00

Frosinone-Pisa (Serie BKT): ore 21.00

Cremonese-Pordenone (Serie BKT): ore 21.00

Salernitana-Spezia (Serie BKT): ore 21.00

PSG – Lione (Coupe de la Ligue): ore 21.10

DIRETTE DAZN SABATO 01 AGOSTO 2020

Orlando City SC – Los Angeles FC (MLS): ore 01.35

Strade Bianche (UCI World Tour): ore 16.50

Brescia-Sampdoria (Serie A TIM): ore 18.00

Arsenal-Chelsea (FA Cup): ore 18.30

Sam Eggington – Ted Cheeseman (Matchroom Fight Camp): ore 20.00

Atalanta – Inter (Serie A TIM): ore 20.45

Juventus, la cerimonia di consegna dello scudetto (Serie A TIM): ore 22.30

DIRETTE DAZN DOMENICA 02 AGOSTO 2020

San Josè Earthquakes – Minnesota United (MLS): ore 02.05

UFC Fight Night: Brunson – Shahbazyan (UFC): ore 03.00

New York City FC – Portland Timbers (MLS): ore 04.35

Shangai SIPG – Hebei CFFC (Chinese Super League): ore 12.00

Genoa – Hellas Verona (Serie A TIM): ore 20.45

Foxwoods Resort Casino 301 (NASCAR Cup Series): ore 21.00

DIRETTE DAZN LUNEDì 03 AGOSTO 2020

Nessuna diretta in programma

