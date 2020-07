Perugia, Cosmi: ‘Quella con il Cosenza è una gara da vincere’

Domani pomeriggio, lunedì 13 luglio, il Perugia affronterà in trasferta il Cosenza. I grifoni si stanno preparando al meglio per il nuovo match e il mister Serse Cosmi – in un’intervista – ha espresso tutte le sue motivazioni su questa partita.

Serie B, Cosmi punta in modo deciso verso la salvezza

L’allenatore del Perugia, Serse Cosmi, in vista della gara in trasferta con il Cosenza ha dichiarato che l’elemento più importante sarà “l’approccio sotto l’aspetto psicologico“. Infatti, il Cosenza in questa sfida casalinga si giocherà tutto, non avendo più margine per perdere ulteriormente terreno. Quindi, il mister Cosmi ha sottolineato che neanche il Perugia si può più permettere di “perdere punti” proprio perché “questa è la partita più importante del campionato“.

In caso di una vittoria dei bianco rossi, secondo l’allenatore, si potrebbero concretizzare “scenari finali inimmaginabili“. E il Perugia potrebbe avere anche la possibilità di giocare gli ultimi quattro match nel modo proprio desiderato da Cosmi.

Serie B, Cosenza- Perugia

In occasione delle partita di lunedì in trasferta il mister Cosmi potrebbe continuare a impiegare il modulo 3-5-2 oppure optare per un nuovo 3-4-1-2. Nella situazione attuale, secondo il tecnico bianco rosso, Buonaiuto è l’unico giocatore che potrebbe “spaccare la partita“. L’intento tattico del mister del Perugia sarà quello di “vincere subito“.