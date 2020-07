Playoff Serie C: i risultati del primo turno Nazionale

Questa sera si sono disputati i match dei playoff di Serie C del primo turno Nazionale che hanno visto due squadre che giocavano in trasferta passare il turno, mentre le altre tre hanno fatto rispettare il fattore campo (anche se ricordiamo si giocava a porte chiuse) e il fatto di essere teste di serie.

Le due squadre corsare sono state il Novara che ha espugnato il campo del Renate per 2-1 grazie a una doppietta del sempre verde attaccante argentino Pablo Gonzalez, e la Ternana che è uscita vittoriosa da Monopoli 1-0 con rete decisiva di Salzano. Una mezza sorpresa in verità è venuta anche dallo stadio Moccagatta di Alessandria dove la Juventus U23, testa di serie grazie alla vittoria della Coppa Italia, ha sconfitto 2-0 il Padova con i patavini che avevano ottenuto nella stagione regolare 44 punti (con una gara in meno) contro i 36 dei loro avversari. Bene anche il Potenza a cui bastava anche un pareggio che alla fine è riuscita a vincere grazie ad una rete di Franca in pieno recupero, mentre il Carpi con il 2-2 casalingo contro l’Alessandria ha fatto valere il miglior piazzamento in classifica.

Lunedì 13 luglio si disputeranno i quarti di finale dove insieme alle cinque squadre di oggi, entreranno in gioco le seconde classificate dei tre gironi, ovvero Carrarese, Reggio Audace e Bari.

Playoff Serie C: risultati e marcatori del primo turno Nazionale

Monopoli-Ternana 0-1 (52′ Salzano)

Juventus U23-Padova 2-0 (54′ Zanimacchia, 67′ Frabotta)

Carpi-Alessandria 2-2 (45′ Biasci, 50′, 54′ Eusepi, 72′ Biasci)

Renate-Novara 1-2 (24′ Gonzalez, 36′ Guglielmotti, 58′ Gonzalez)

Potenza-Triestina 1-0 (90’+6 Franca)