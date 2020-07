Portogallo, Primeira Liga: lo Sporting Lisbona frena a Moreira de Cónegos

Lo Sporting Lisbona allunga a sette la striscia di risultati utili consecutivi ma, dopo quattro vittorie di fila, deve accontentarsi di uno 0-0 esterno contro la Moreirense nel posticipo del quintultimo turno della Primeira Liga disputato allo Joaquim de Almeida. I Leoni, imbattuti dall’arrivo di Rúben Amorim, non riescono ad approfittare della superiorità numerica determinata dall’espulsione di Halliche al 51′. Lo Sporting Lisbona, terzo con 56 punti, vede ridursi a tre le lunghezze di vantaggio in classifica sul Braga largamente vittorioso in casa sul fanalino di coda Aves. Per la Moreirense, ottava a quota 39, si tratta dell’undicesimo risultato utile nelle ultime dodici gare.

Il confronto non riserva particolari emozioni sino al 29′ quando la Moreirense sfiora il bersaglio con un’acrobatica battuta a rete di Filipe Soares sugli sviluppi di una sponda aerea di Fábio Abreu. Gli ospiti si fanno vedere soltanto al 37′ con un colpo di testa alto di Coates. I padroni di casa si ritrovano al 51’ in dieci per l’espulsione di Halliche per un fallo commesso su Gonzalo Plata lanciato a rete. Lo Sporting Lisbona esercita una costante supremazia a livello territoriale ma riesce a rendersi pericoloso solo al 69′ quando Mateus Pasinato devia in angolo un tentativo di Sporar da posizione piuttosto defilata. La Moreirense torna a proporsi in avanti al 79′ con un’incornata alta di Steven Vitória. L’ultima opportunità è per gli ospiti: una conclusione di Jovane dal limite dell’area sorvola di poco la traversa della porta difesa da Mateus Pasinato.

I risultati della trentesima giornata

Santa Clara-Maritimo 0-1

Setubal-Ferreira 2-3

Portimonense-Guimaraes 0-1

Benfica-Boavista 3-1

Braga-Aves 4-0

Gil Vicente-Rio Aves 1-0

Tondela-Famalicao 0-1

Porto-Belenenses 5-0

Moreirense-Sporting Lisbona 0-0

Classifica

Porto 73; Benfica 67; Sporting Lisbona 56; Braga 53; Famalicao 48; Rio Ave 47, Guimaraes 46; Moreirense 39; Boavista e Santa Clara 38; Gil Vicente 36; Maritimo e Ferreira 34; Belenenses 31; Tondela e Setubal 30; Portimonense 27; Aves 14.