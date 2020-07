Serie A, Lecce-Lazio: ecco la designazione arbitrale

Pochi minuti fa è uscita la designazione arbitrale del match Lecce-Lazio che si disputerà domani alle ore 19.30 allo stadio Via del Mare (a porte chiuse) L’arbitro che dirigerà l’incontro sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Costanzo di Orvieto (Terni) e Mauro Vivenzi di Brescia, quarto uomo Lorenzo Illuzzi di Modugno (Bari). Al VAR e all’AVAR opereranno rispettivamente Rosario Abisso di Palermo e Valentino Fiorito di Salerno.

Lecce-Lazio, i precedenti delle due squadre con Maresca

Il fischietto campano ha diretto i biancocelesti sono dodici, con un bilancio che recita otto vittorie, due pareggi e due sconfitte; in questa stagione sono tre i match arbitrati da Maresca: il primo è stato quello del 25 settembre con sconfitta al Meazza di Milano contro l’Inter per 1-0, il secondo la vittoria incredibile di Cagliari per 2-1 con reti nel recupero di Luis Alberto e Caceido, mentre l’ultimo è stato il successo del Luigi Ferraris contro il Genoa per 3-2.

Sono invece solamente tre i precedenti con i salentini con un ruolino di marcia di una pareggio e due ko; in questo campionato è il primo match che vedrà il direttore di gara napoletano con il Lecce che ricordiamo viene da sei sconfitte consecutive.