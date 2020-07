Serie B, Perugia – Cosenza verrà trasmessa in chiaro anche su Raisport (diretta ore 18.45)

La partita del Campionato di Serie B Cosenza-Perugia verrà trasmessa in diretta su Dazn e anche in chiaro su Rai Sport. Il match inizierà alle ore 18,45.

Le probabili formazioni

Trentaquattresima giornata Serie B – ore 18.45

Cosenza (3-4-3): Saracco – Schiavi, Idda, Legittimo – Bittante, Bruccini, Sciaudone, D’Orazio – Bahlouli, Asencio, Baez. Allenatore: Occhiuzzi

Perugia (3-5-2): Vicario – Rosi, Angella, Rajkovic – Mazzocchi, Dragomir, Carraro, Nicolussi Caviglia, Di Chiara – Iemmello, Melchiorri. Allenatore: Cosmi

La situazione del Perugia

Il Perugia torna in campo dopo solo tre giorni dal pareggio (2-2) ottenuto contro il Pescara. L’allenatore bianco rosso, Serse Cosmi, ha definito il match in trasferta contro il Cosenza come “la partita più importante del nostro campionato“. Infatti, attualmente stando alla classifica, i grifoni hanno solo due punti di margine sulla zona play out.

I giocatori squalificati sono Falzarano (centrocampo) e Sgarbi (per il comparto difensivo).

Per questa trasferta calabrese il mister Cosmi, inoltre, potrebbe giocare la carta tattica del modulo 3-4-1-2. In questa eventualità, Buonaiuto verrebbe schierato dietro gli attaccanti. Stando a quanto dichiarato da Cosmi alla vigilia del match questa scelta tattica potrebbe essere impiegata dai bianco rossi come “arma di riserva“, iniziando al partita con due punte.

La situazione del Cosenza

In queste ultime ore è giunta la notizia dell’infortunio di Perina. Il portire, in questa situazione, potrebbe essere Saracco. Il mister Occhiussi dovrebbe optare per un modulo 3-4-3. In attacco dovrebbe essere schierato Baez.