Tardelli dalla parte di Agnelli: ” Scudetti? Vinti sul campo. Ognuno può mettere quello che vuole”

Marco Tardelli, durante la trasmissione 90 Notte Gol ha parlato di Inter – Napoli ma soprattutto delle parole di Moratti sulla questione scudetti.

Non si parla d’altro: il numero degli scudetti della Juventus è un argomento che sta sulla bocca di tutti e ognuno si esprime in merito posizionando o nella squadra dei 38 scudetti oppure nella squadra 36 scudetti. Dopo le parole di Agnelli e quelle di Moratti sono arrivate anche le dichiarazioni di Marco Tardelli in merito alla questione: infatti, durante la trasmissione 90 Notte Gol ( in onda su Rai 2), ha espresso il suo pensiero commentando così le parole dell’ex presidente dell’Inter: ” È una bella critica ma penso che bisogna smetterla con queste critiche. La Juventus ha vinto quello che ha vinto sul campo. Poi 38 metterli o non metterli vedremo, la storia dirà qualcosa. Io credo che ognuno può decidere di mettere quello che vuole, poi verrà giudicato nel bene e nel male. Non credo sia una roba importante».

Una posizione netta quella presa da Tardelli che si schiera, in questo caso, a favore di Agnelli ma provando a spegnere le polemiche, invece, ha alimentato ancora più discussioni specie tra la tifoseria nerazzurra che condanna le parole dell’ex giocatore definendolo “imbarazzante” o addirittura ” venduto”. Le parole di Tardelli, però, sono un dato di fatto: ormai questa polemica sterile va avanti da anni e anni ed è inutile darci tanto peso ma, come sempre, non si perde il buon gusto di fare polemica.