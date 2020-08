Amichevole, dove vedere Udinese Vicenza: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Udinese Vicenza, presentazione del match amichevole. Alle ore 19 di sabato 29 agosto allo stadio comunale di Manzano (Udine) l’Udinese di Luca Gotti affronterà il Vicenza di Mimmo Di Carlo, il match si giocherà a porte chiuse ed è valevole come gara Amichevole. Per i friulani quella contro i biancorossi sarà il primo match amichevole del precampionato, seguiranno altre due gare amichevoli contro il Legnano, match in programma il 3 settembre alle ore 19, e il Venezia, match in programma sempre alle ore 19 ma il 13 settembre. Per i neopromossi in Serie B questo match contro i friulani sarà il secondo match Amichevole dopo il match di quest’oggi contro la Feralpisalò, match in programma presso lo stadio comunale di Caldogno. Vicenza che il prossimo 4 settembre affronterà la Lazio, il match si terrà ad Auronzo di Cadore alle ore 16. Dunque un match che servirà ad entrambe le squadre per capire a che punto sono con la preparazione in vista della stagione 2020-2021.

Dove vedere Udinese Vicenza in tv e streaming