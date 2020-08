Attraverso L’Eco di Bergamo, ha parlato il centrocampista dell’Atalanta Remo Freuler, autore di una grandissima stagione tra campionato e Champions League. Il numero 11 orobico è stato protagonista da un punto di vista mediatico: tra bilanci post Serie A e tanta voglia di battere il PSG ai quarti di finale. Ecco le sue parole.

Le dichiarazioni di Remo Freuler

“Dopo la sosta dal campionato abbiamo costruito una lunga striscia positiva riuscendo a recuperare tutto lo svantaggio. Il terzo posto è assolutamente meritato. Rimpianti? Assolutamente no, perché l’Inter ha dimostrato di essere ancora più forte di noi. Direi che in quella partita l’Inter ha fatto molto bene, mentre noi non eravamo al massimo delle nostre possibilità. Aldilà di questa pillola, la nostra stagione è stata fantastica sotto tutti i punti di vista. Abbiamo confermato il terzo posto finale meritandolo con un ritorno eccezionale, abbiamo riconquistato la qualificazione per la Champions League, ma soprattutto – continua Freuler – abbiamo scritto moltissimi record per quanto concerne la storia dell’Atalanta: dai punti conquistati ai goal segnati. E poi mi permetto di aggiungere che la stagione ancora non è finita. Favorite? Sicuramente Bayern, Barcellona e una tra Manchester City e Real Madrid. Mi piacerebbe incontrare o il Liverpool oppure lo stesso Bayern”.