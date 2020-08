Manca meno di una settimana alla partita contro il PSG e l’Atalanta vuole cogliere al meglio questa grandissima opportunità. Tutta la città di Bergamo non vede l’ora di scrivere l’ennesima pagina di storia nerazzurra, cercando di sostenere al meglio i ragazzi di Gian Piero Gasperini. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo il programma odierno al Centro Bortolotti di Zingonia: tra allenamenti e precauzioni tecnico tattiche.



Atalanta sempre a lavoro per la sfida contro il PSG: il comunicato – “Esauriti i due giorni di riposo concessi dopo la fine del campionato, i nerazzurri sono tornati al lavoro a Zingonia. Mister Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana al Centro Bortolotti. Gollini si è allenato a parte. Oggi, giovedì 6 agosto, continuerà, sempre a Zingonia, la preparazione ai quarti di finale di UEFA Champions League 2019-2020 contro il Paris Saint-Germain, in programma il 12 agosto a Lisbona”.

Atalanta english Version – “After enjoying two days off after the end of the league, the Nerazzurri returned to training in Zingonia. Coach Gasperini held an afternoon session at the Bortolotti Training Centre. Gollini trained separately. The preparation for the 2019-2020 UEFA Champions League quarter-finals against Paris Saint-Germain, scheduled for the 12th of August in Lisbon, will continue today, 6 August in Zingonia”.