Manca ormai poco alla sfida più importante di tutti i tempi in casa Atalanta: i quarti di finale della UEFA Champions League contro il PSG. Una partita tanto emozionate quanto storica per l’intera città di Bergamo: un popolo che dopo aver sofferto ritorna a rivedere le stelle con una Dea che incanta, gioca e vince. Su internet i tifosi nerazzurri si sono scatenati tra sciarpe, magliette, post e soprattutto media che non fanno altro che caricare notevolmente l’ambiente. Tra questi spicca il grande video motivazionale di Pel De Poia.

Atalanta-PSG, il video motivazionale targato Pel De Poia

Attraverso il suo canale Youtube, Pel De Poia ha caricato un video motivazionale in vista della sfida tra Atalanta e PSG. Il media recita: “I grandi momenti derivano da grandi opportunità, e questo è quello che avrete stasera, ragazzi… Questo è quello che avete meritato. Una partita, se ne giocassimo dieci loro ne vincerebbero nove, ma non questa partita, non stasera. Stasera li affronteremo, e riusciremo a batterli, perché possiamo! Stasera noi siamo la più grande squadra del mondo! Siete nati per diventare dei giocatori, ognuno di voi, era destino che vi ritrovaste qui, stasera. È il vostro momento! Il loro momento è passato, è finito, questo è il vostro momento! ANDATE FUORI E VINCETE! Fai il “Miracle” MAGICA ATALANTA! Per la Curva e per la tua CITTÀ!”