L’assenza di Josip Ilicic è un contesto che si è fatto abbastanza sentire da quando si è saputo della sua depressione. All’Atalanta e al popolo nerazzurro manca tantissimo, dimostrandogli quella vicinanza che, in questi momenti, serve per farlo ritornare quello di prima. La squadra (società in primis) è con lui, dedicandogli la qualificazione in Champions League per il secondo anno di fila: risultato assolutamente storico. Quello stesso risultato dove il numero 72 atalantino ha contribuito regalando alla Dea i famosi quarti di finale: sfida dove i nerazzurri di Gian Piero Gasperini affronteranno il PSG. A fronte di questo avvenimento tanto storico quanto importante per i bergamaschi, lo stesso Josip Ilicic si è fatto sentire con un post motivazionale.

Atalanta-PSG, il post motivazionale di Ilicic

Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, il fantasista dell’Atalanta Josip Ilicic ha pubblicato una foto personalizzata della squadra durante l’esultanza. La descrizione ovviamente è motivazionale, nella quale l’attaccante fa capire la sua grandissima vicinanza non solo alla Dea, ma anche a tutta la città di Bergamo che sta vivendo un grandissimo sogno ad occhi aperti. Oggi sarà un tifoso in più per i colori nerazzurri, in attesa di rivederlo in campo ad insegnare calcio a tutti.