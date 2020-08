Il giorno della partenza dell’Atalanta verso Lisbona è finalmente arrivato. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini oggi prenderà il volo in vista della sfida contro il PSG (che si giocherà il 12 agosto). Ecco le fotografie di Gomez e compagni mentre sono in procinto di partire: nella piena consapevolezza di scrivere una pagina di storia atalantina molto importante.

Atalanta-PSG: la photogallery della partenza dei nerazzurri

Il comunicato dell’Atalanta – Da contare che, attraverso il suo sito ufficiale, l’Atalanta Bergamasca Calcio ha comunicato il giorno della partenza nella giornata di ieri (con ovviamente il bilancio sugli ultimi allenamenti fatti al Centro Bortolotti di Zinognia): “Continua la preparazione alla sfida al Paris Saint-Germain per i quarti di finale di UEFA Champions League 2019-2020 in programma il 12 agosto a Lisbona. A tre giorni dalla partita, la squadra si è allenata questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Fermo ai box Gollini. Lunedì la partenza per Lisbona”.

Atalanta english version – “The preparation for the 2019-2020 UEFA Champions League quarter-final fixture against Paris Saint-Germain scheduled for the 12th of August in Lisbon continues. With three days to go, the team trained this morning, Sunday 9 August, at the Bortolotti Training Centre in Zingonia. Gollini in the pits. The departure for Lisbon is due on Monday 10 August”.