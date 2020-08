Atalanta-PSG streaming e diretta tv: dove vedere i quarti di Champions

Atalanta-PSG streaming, la presentazione dei quarti di Champions League – Il punto più alto della Dea in quasi 113 di storia: l’Atalanta domani si giocherà la possibilità di raggiungere la semifinale di Champions League. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il PSG, una delle squadre più forti della competizione, ma la Dea non ha paura di niente e di nessuno (come ha dimostrato nel corso di tutta questa stagione). Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere ma anzi andiamo a scoprire dove vedere Atalanta-PSG streaming e in diretta tv.

Dove vedere Atalanta-PSG: streaming e in tv

Il match Atalanta-PSG in programma domani sera in quel di Lisbona, sarà visibile sia in chiaro su Canale 5 che su Sky in cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky), con diretta pre-partita. E poi ampio pre e post partita in studio con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.