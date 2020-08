Dopo aver intervistato Irene Siragusa e Anna Bongiorni, oggi è la volta della pantera veneta Gloria Hooper, che insieme alle sue colleghe di staffetta, compresa Johanelis Herrera, ha stabilito a Doha 2019 il nuovo record italiano nella 4×100 con 42.90.



A 28 anni sembra aver ritrovato lo smalto e la forma dei suoi giorni migliori, il che lascia ben sperare tutto il movimento azzurro per risultati e crono ancora più prestigiosi.

Nel periodo del post-covid ha corso i 100 metri in 11.35 ed i 200 metri in 23.27, avvicinandosi non poco al record personale di 22.89 che le vale il quarto tempo di sempre della velocità rosa.

Ragazza sincera e solare, che ama la musica gospel, il colore verde, ma pure cucinare, e che grazie alla sua forza di volontà, puo raggiungere qualsiasi obbiettivo sia in pista che fuori. La ringraziamo per la gentile e cortese intervista rilasciataci che di seguito andiamo a presentarvi.

1) Gloria, partiamo dall’ inizio: perché ha lasciato la pallavolo per la velocità?

Gloria: Ho lasciato la pallavolo inizialmente per una questione di comodità. In quel periodo vivevo a Isola della Scala e per me era più semplice andare in pista da sola dopo la scuola a Verona, piuttosto che farmi accompagnare ad Erbe’, il paese dove giocavo a volley, perché i miei con gli orari di lavoro non riuscivano.



2) Lei è italiana dalla testa ai piedi, in quanto è nata e cresciuta nel bel paese. Avendo genitori ghanesi, ci sa dire se durante la sua infanzia ha avuto problemi nel sentirsi integrata con le persone che la circondavano?

Gloria: Sono stata vittima di insulti razzisti crescendo, quelli che ricordo con più dolore risalgono ai tempi della scuola materna, poi col passare del tempo, ti crei una corazza, a tal punto che anche quando ti dicono qualcosa ti scivola tutto addosso.

Quanto è brutta l’ignoranza, veramente tanto brutta.

3) Di lei sappiamo che è una vera intenditrice di salute e benessere, nonché di nutrizione, significa che il suo futuro post-agonistico è già scritto?

Gloria: Mi piacerebbe lavorare in questo ambito ma non è l’unico sogno nel cassetto, sto lavorando anche su altri progetti.

4)Per quanto riguarda le competizioni, come le sembra il suo inizio post-covid e dove pensa di poter migliorare ancora?

Gloria: È stato un inizio di stagione di gare molto positivo e c’è tanto margine di miglioramento in generale.

5) Quante ore si allena al giorno e quali sono gli allenamenti imprescindibili di una velocista?

Gloria: Al momento mi alleno 6 volte alla settimana. Gli allenamenti che non possono mancare per un’atleta velocista sono quelli specifici per la velocità con prove più o meno brevi, in cui si esprime la massima velocità, lavoro su accelerazione e blocchi. Faccio lavori in pista per la resistenza e la tenuta, ed infine forza in palestra con pesi e planimetria, ma anche alimentazione e riposo sono fondamentali.

6) Lei fa parte delle fantastiche 4 che ai mondiali di Doha del 2019 sono riuscite a stabilire il nuovo record italiano con 42.90.

Sinceramente, parlando da tifoso, mi aspetto presto un 42.50/60, crede sia possibile nell’immediato?

Gloria: Si, penso sia fattibile, ne è convinto anche il nostro responsabile delle staffette, perché mettendo insieme i dati degli allenamenti e delle gare fatti lo scorso anno, e limando alcune imprecisioni dei cambi, è certamente alla nostra portata.

Un altro elemento da considerare è che la stagione che ha preceduto i mondiali di Doha, non è stata tra le migliori per nessuna di noi, per via di alcuni problemi ed infortuni vari.

Adesso, invece, se mettiamo assieme i tempi con cui stiamo correndo, il nostro stato di forma è più alto e viene fuori tutta un’altra cosa!

7) Essendo la campionessa italiana in carica sui 200 metri e avendo un primato personale di 22.89, crede di poterlo migliorare ancora e di raggiungere il record italiano di Libania Grenot fermo a 22.56?

Gloria: Certo, il mio obiettivo è di migliorarlo e vedo molto vicino il record italiano, traguardo che mi sono imposta di raggiungere e superare quanto prima.

8) La sua numerosa e bella famiglia come la supporta nei momenti bui che possono capitare?

Gloria: Per me la mia famiglia è un punto fermo, anche quando ciò che mi circonda sembra incerto o quando le cose non vanno esattamente per il verso giusto. Mi danno sempre tanta forza, soprattutto con parole di incoraggiamento, ed è bello sapere che sono e resteranno sempre al mio fianco.

9) In famiglia ci sono altri sportivi?

Gloria: Al momento no, nessuno a parte me fa sport. In passato una delle mie sorelle ha giocato in squadra con me a pallavolo, uno dei miei fratelli per un periodo ha giocato a basket, e l’altro ha fatto un po’ di calcio, ma tutti alla fine hanno abbandonato.

10) Lei è sempre allegra e sorridente, e questo aspetto le fa onore, perché contagia tutti con il suo sorriso la sua vitalità, questo aspetto caratteriale deriva più da mamma o da papà?

Gloria: Sono entrambi sempre sorridenti e positivi. Penso derivi molto dalla loro fede in Dio che hanno trasmesso anche a noi figli.

11) Quali sono gli altri sport che guarda in tv o che magari pratica nei periodi lontani dalle gare.

Gloria: Uno sport che seguo volentieri in tv è la pallavolo e mi piacciono un sacco anche i tuffi, perché li trovo spettacolari.

12) Lei è molto social ed essendo nata nel 1992, internet cosa le rappresenta ?

Gloria: Internet e i social sono un modo per tenersi in contatto con le persone che conosciamo e che magari non vediamo da tempo. Questi canali danno l’opportunità di condividere le nostre passioni con fan e followers. A me per esempio piace molto fare dei post su salute e nutrizione.

13) La vedremo al Golden Gala Pietro Mennea del 17 settembre a Roma? A proposito, quali sono stati i suoi punti di riferimento del passato nel mondo dell’atletica?

Gloria: Non so ancora se sarò al Golden-Gala del 17 settembre.

Un’atleta del passato che vorrei ricordare, che è stata un punto di riferimento molto importante per me, è Antonietta di Martino, ex saltatrice in alto, quindi non proprio la mia specialità, la quale mi ha trasmesso tanto della sua esperienza, soprattutto in ambito di approccio alla gara e concentrazione, due aspetti in cui mi sentivo un po’ carente.

Secondo me è fondamentale interfacciarsi e imparare da chi è venuto prima di noi ed ha ottenuto tanto da questo sport. Purtroppo, è una cosa che oggi facciamo troppo poco.

14) Cosa pensa della pandemia e di tutte le complicazioni che ha creato

ad ogni popolo del mondo?

Gloria: Questa pandemia è stata un po’ un fulmine a ciel sereno, non se l’aspettava nessuno. Ha avuto un impatto devastante, capovolgendo il nostro modo di vivere (per chi è sopravvissuto, perché purtroppo in molti non ce l’hanno fatta).

15) L’ augurio che fa agli italiani?

Gloria: Il mio augurio a tutti gli italiani è di continuare ad essere forti e mantenere viva la speranza e di non dimenticare mai gli insegnamenti che questa pandemia ci ha dato, come per esempio, non dare per scontate le piccole cose che facciamo quotidianamente, la libertà di andare a farsi una passeggiata e spendere tempo con le persone a cui vogliamo bene.



Ringraziamo ancora una volta la forte Gloria per la sua disponibilita’, ma in maggior modo i nostri più sinceri ringraziameti vanno all’Arma dei Carabinieri e al suo gruppo sportivo senza i quali tutto cio’ non sarebbe possibile, quindi lodi, lodi, lodi infinite.

La salutiamo augurandole di realizzare ogni suo sogno nel cassetto perché questa ragazza merita ogni soddisfazione possibile dalla vita, sia sportiva che non.

Ciao Gloria, alla prossima intervista ed anche impresa sportiva!!!!

P.S.Tutti i suoi record e titoli sono visibili sul sito della Fidal, quindi se volete dare una sbirciatina basta cliccare scheda Fidal di Gloria Hooper.

Da Canterbury, oggi, è tutto.