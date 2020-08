Bartomeu disposto a lasciare se lo chiedesse Messi

Bartomeu, così assicura TV3, sarebbe disposto a fare un passo indietro e lasciare l’incarico di Presidente del Barcelona se Messi dovessi pronunciarsi e dire che il problema che ne impedisce la continuità al Barça è lui. Bartomeu specifica che solo lui lascerebbe l’incarico, mentre la sua junta resterebbe in carica fino al termine del mandato. Il ruolo di Presidente sarebbe assunto dal suo vice.

Con questa manovra a sorpresa la palla passa nel campo di gioco di Leo Messi, il quale è chiamato a prendere la parola, fare sentire le sue ragioni e dichiarare i motivi per i quali vuole lasciare il club di una vita. Se dovesse dichiarare che il problema che ostacola la sua permanenza nel Barça è la persona del presidente, tutto dovrebbe risolversi per il meglio.

Le dichiarazioni di Bartomeu mettono adesso con le spalle al muro il campione argentino, obbligato a rompere il suo silenzio e a manifestare il suo pensiero in merito alla sua volontà di lasciare il Barcelona.

Staremo a vedere se queste condizioni, che di fatto non risolvono il problema in quanto la Junta Bartomeu resterebbe in carica in tutti gli altri suoi effettivi, soddisferanno i malumori del Genio di Rosario. Restiamo in attesa di nuovi sviluppi su questa vicenda, sempre più ricca e costellata di nuovi capitoli.