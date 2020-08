Bayern Monaco, Flick: “L’idea per il match è di imporre il nostro atteggiamento di gioco”

“L’idea per il match, contro il Psg, è di imporre il nostro atteggiamento di gioco” ha affermato in conferenza stampa Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, alla vigilia della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. L’allenatore della squadra bavarese ha confermato che tatticamente cercheranno “di tenere alta la linea del pressing e della difesa”. “È una finale – ha sottolineato Flick -, una partita aperta. Non penso che dovrò cambiare molto rispetto alle scorse esibizioni”.

Psg-Bayern Monaco finale di Champions League, questa sera ore 21

Ieri, 22 agosto, il tecnico e i giocatori del Bayern Monaco nella consueto conferenza stampa prima della finale di Champions League hanno espresso le loro considerazioni. “Non dovremo concedere spazio ai nostri avversari – ha osservato il mister Flick – hanno delle qualità e cercheremo di arginarli”. L’allenatore della squadra bavarese ha ha aggiunto poi: “Abbiamo visto le loro partite, li abbiamo studiati bene: il Psg è una squadra assai simile al Barcellona; il Lione è un altro tipo di squadra, invece”.

Il difensore del Bayern Joshua Kimmich ha affermato di aspettarsi “una partita molto equilibrata”. “Si affrontano due grandi squadre che meritano entrambe di essere in finale. Il nostro tecnico non capisce solo di calcio, ma sa anche vedere l’aspetto umano dietro al calciatori”, ha aggiunto Kimmich. Il difensore del Bayern volgendo la mente al momento di scendere in campo ha commentato: “L’inno della Champions League è magico, quando sei in campo ti rendi davvero conto di giocare una competizione speciale”.