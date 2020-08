Blog dell’anno 2020: a contendersi il premio i più importanti blog sportivi

Prosegue la competizione tra i più importanti blog sportivi italiani. Una sfida partita lo scorso mese di luglio, tutta all’insegna dell’informazione sportiva, indetta da Superscommesse.it, primo comparatore in Italia di quote per le scommesse sportive.

700 blog da tutta Italia suddivisi in 7 categorie, pronti a sfidarsi per conquistare il titolo di miglior blog sportivo dell’anno. È testa a testa serrato tra Formula Race, Il Blog di Daniele Bartocci e Nati Sportivi in classifica generale per aggiudicarsi la competizione, con temibili new entry in particolar modo per le categorie Basket e Tennis.

Scala al terzo posto della categoria Calcio, invece, Calcio Gourmet. Cinzia in Bici si conferma regina assoluta della categoria Ciclismo, insieme a Formula Race per la categoria Motori. Ne vedremo delle belle.

L’illustre competizione, creata da Superscommesse.it, vuole valorizzare il lavoro, il sacrificio e la passione dei blogger italiani che si cimentano nell’impresa dell’informazione e del commento sportivo, nonché nella promozione dei valori dello sport. Blog dell’Anno 2020 terminerà con la cerimonia di premiazione dei migliori blog sportivi, in cui giornalisti ed esperti del settore consegneranno il trofeo ai vincitori. Un importante premio nazionale da conquistare direttamente sul campo, con umiltà e sacrificio, tra i migliori blog sportivi a livello nazionale. Una sfida senza esclusione di colpi… Chi sarà il vincitore?