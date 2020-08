Riuscire a tenere l’ossatura portante della squadra per poi rinforzarla nella maniera migliore possibile. Questo è l’obiettivo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini che non vede l’ora di cominciare al meglio la nuova stagione calcistica 2020/2021. L’attacco è uno dei reparti su cui la Dea cercherà di aggiungere qualche tassello: le bocche da fuoco sono ben presenti, ma si può sempre fare di meglio. Tra i tanti, è ritornata la pista Boga: attaccante francese in forza al Sassuolo che è nel giro di una concorrenza molto interessante (contesto nella quale i nerazzurri ci sono dentro). Ecco tutti i dettagli sulla situazione.

Boga e l’Atalanta: la situazione attuale

Boga è risultato uno dei giocatori più interessanti e talentuosi durante il corso di questa stagione: la sua agilità, unita a fantasia e freddezza, gli hanno permesso di trascinare il Sassuolo nelle zone medio-alte della classifica. Vista l’assenza di Josip Ilicic, l’Atalanta ha l’assoluta necessità di prendere un giocatore in grado di ricoprire il ruolo del fantasista a pieno regime. Fino a qualche settimana fa, la Gazzetta dello Sport (confermando anche l’interesse odierno) aveva parlato di 25 milioni di euro: cifra possibile per portare a casa il fuoriclasse neroverde, ma occhio anche al Napoli fortemente interessato. Staremo a vedere nelle prossime settimane.