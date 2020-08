L’Atalanta si è dimostrata molto dinamica sul mercato rispetto a quelle che erano le aspettative di qualche mese fa: l’obiettivo è quello di alzare l’asticella per puntare a fare il grande salto di qualità. L’anno scorso è stata una grandissima annata per i nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini, e per il 2020/2021 c’è tanta voglia di migliorarsi. Oltre all’attacco (dove si è cercato in tutti i modi di trovare un momentaneo sostituto di Josip Ilicic), c’è la necessita di individuare il tassello giusto in difesa, e i nerazzurri stanno sondando Romero: 22 anni, di proprietà della Juventus e mandato in prestito al Genoa. Analizziamo la situazione.

Un Romero per la stabilità difensiva dell’Atalanta – Classe 1998, Romero è un difensore che fa della grinta la sua arma migliore, nella quale cerca di anticipare il suo avversario prendendosi dei rischi molto alti (cartellini in primis). In quel di Bergamo si ricorderanno di lui per l’intervento killer ai danni di De Roon nel 2019, ma nonostante ciò rimane un giocatore che all’Atalanta piace: soprattutto a Gian Piero Gasperini. Possibile scambio per riuscire ad arrivare al tanto citato Robin Gosens? Contesto tutto da valutare, in un calciomercato dove i tempi sono abbastanza ristretti per analizzare la situazione al 100%.