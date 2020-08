Il campionato di Serie A 2019/2020 è ormai arrivato ai titoli di coda, e l’Atalanta si sta concentrando al meglio in vista della sfida contro il PSG per quanto concerne i quarti di finale della UEFA Champions League. Una partita che equivale ad un grandissimo appuntamento con la storia: indipendentemente da quello che sarà il risultato finale della gara. In società non guardano soltanto al match europeo o alla ristrutturazione della tribuna Ubi del Gewiss Stadium, ma anche in termini di calciomercato. I nerazzurri hanno gli occhi puntati sul Sassuolo: più precisamente nei confronti dell’attaccante Jeremie Boga. Ecco tutti i dettagli.

Boga-Atalanta: la situazione attuale tra i nerazzurri e i neroverdi

Interessamento per un futuro asse Boga-Atalanta – Secondo quanto è risultato da fonti interne, i nerazzurri sono interessati all’attaccante in forza al Sassuolo. Un giocatore che fa della rapidità e freddezza il suo grandissimo potenziale, ma è un giocatore tanto corteggiato quanto costoso. Infatti, come sottolineato da TuttoMercatoWeb, sul ragazzo ci sono anche Milan e Napoli, pronti ad offrire sul piatto ben 40 milioni di euro: cifra che difficilmente la Dea riuscirà a raggiungere (più per volontà della società). Staremo a vedere però se lo stesso asse Boga-Atalanta riuscirà a sbocciare per l’inizio di una trattativa molto interessante.