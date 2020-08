Calciomercato Juventus, scambio Rugani – Bellerin in dirittura d’arrivo

Si lavora per uno scambio in casa Juventus: Rugani – Bellerin affare che sembra addirittura in chiusura che risolverebbe qualche problema in casa bianconera.

Paratici lo aveva dichiarato: questa sessione, per la Juventus, sarà caratterizzata da tanti scambi per poter rinforzare la rosa e cercare di guadagnare il più possibile per dare l’assalto alla Champions e per regalare a Pirlo una rosa completa, competitiva per la prossima stagione e funzionale per il suo gioco. Il primo scambio avvenuto è stato quello tra Arthur e Pjanic con il brasiliano che ringiovanisce e rinforza un reparto che, sulla carta, è stato il punto debole dei bianconeri delle ultime stagioni. Il mercato della Juventus però, dopo quell’operazione, sembra essersi bloccato di colpo perchè Paratici sta cercando di lavorare sulle uscite ( Matuidi prima, ora Higuain e Khedira) per poi concentrarsi a 360 gradi sul mercato in entrata. Alcune piste si sono raffreddate come Milik mentre, nelle ultime ore, ha preso quota uno scambio per i bianconeri.

Paratici sembra vicino a chiudere il secondo scambio di questa sessione estiva con l’Arsenal ovvero Rugani – Bellerin: entrambi hanno una valutazione che si aggira attorno ai 25 milioni di euro quindi scambio alla pari. Inoltre, i bianconeri, risolverebbero uno dei tanti problemi per quanto riguarda il ruolo di esterno destro e piazzerebbe Rugani che, da quando è in bianconero, non è mai riuscito ad imporsi nelle gerarchie nemmeno con l’arrivo di Sarri che lo ha lanciato con l’Empoli. Paratici si trova a Londra, non è da escludere che sta limando i dettagli per questa trattativa.