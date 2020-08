Con ogni probabilità Rodrigo de Paul lascerà l’Udinese in questa sessione di calciomercato: il trequartista argentino classe 1994 è alla ricerca di nuove avventure in club più blasonati rispetto a quello di Pozzo, per poter così finalmente calcare i palcoscenici delle maggiori competizioni europee. Il costo del cartellino dell’ex Valencia si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro, cifra che l’inserimento di contropartite tecniche potrebbe notevolmente abbassare. Diversi club italiani e stranieri hanno messo da tempo gli occhi sul giocatore: il Milan, forte dei buoni rapporti con l’agente Agustin Jimenez, appare in pole position per assicurarsi le prestazioni del calciatore, reduce da una buona stagione con 7 goal e 7 assist all’attivo in 35 partite giocate. Maldini e il resto della dirigenza puntano a rinforzare l’attacco con questo innesto di qualità, un ottimo tassello da cui partire per costruire una squadra che, il prossimo anno, punta a raggiungere almeno un posizionamento in Champions League. Per il centrocampista offensivo albiceleste, tuttavia, si registra anche il recente interessamento della Juventus, storicamente in ottimi rapporti con il club friulano: la Vecchia Signora sembra fare sul serio e sta valutando attentamente il profilo di de Paul per ringiovanire e, nel contempo, migliorare il proprio reparto avanzato.

Fonte: MilanLive.it