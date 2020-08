Calendario Liga – Pubblicata la nuova stagione

Poco fa è stato diffuso il calendario della Liga 2020-21. La prima giornata cadrà il 13 settembre, l’ultima il 25 maggio. Inizio con il botto per l’Atletico del Cholo che se la vedrà con il Sevilla del neo acquisto Rakitic. Il nuovo Barça post Messi, invece, avrà un inizio più morbido. Affronterà in casa la neo promossa Elche, giustiziere del Zaragozza nei play off di ascenso. Il Real Madrid avrà un incontro non facile nel primo derby della capitale con il Getafe. Detto dell’Elche, le altre matricole se la giocheranno contro l’Osasuna (il Cadice), e in trasferta contro il Villareal l’Huesca.

Il primo Clasico della temporada sarà in occasione della giornata 7, esattamente il fine settimana del 25 novembre e si giocherà al Camp Nou. Il ritorno al Bernabeu è in programma per il fine settimana dell’11 di aprile corrispondente alla trentesima giornata.

Il Gran Derby cadrà il 3 gennaio al Villamarin, mentre al Sánchez Pizjuán si disputerà il 14 marzo. Sempre in tema di stracittadine, Madrid e Atletico si affronteranno il fine settimana del 13 dicembre a Chamartin e il 7 marzo al Wanda.

Il prosieguo del torneo per la formazione blaugrana sarà molto complicato, posto che in successione Koeman dovrà andare a San Mames, ricevere il Villareral, nuova trasferta nel sempre difficile campo di Balaidos contro il Celta, per poi ricevere il Sevilla al Camp Nou. Nuova trasferta contro il duro Getafe per poi affrontare in casa il primo Clasico della stagione. Un inizio di stagione, dunque, che metterà a dura prova il nuovo progetto di Koeman, per la prima volta nella sua recente storia senza il giocatore più forte della storia del calcio e una formazione piena zeppa di promettenti ragazzi.