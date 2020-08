Atalanta-PSG probabili formazioni: la presentazione del match – Per l’Atalanta il punto più alto della propria storia: affrontare il PSG con la concreta possibilità di arrivare in semifinale alla prima partecipazione in Champions League. Una partita assolutamente difficile viste le potenzialità dell’avversario, ma la Dea ha dimostrato che la parola “impossibile” non esiste. Andiamo ad analizzare quelle che sono le probabili formazioni del match.

Atalanta-PSG probabili formazioni: le scelte di Tuchel e Gasperini

I nerazzurri guidati dal mister grugliaschese Gian Piero Gasperini non fanno sconti neanche ai campioni di Francia: 3-4-1-2 offensivo dove l’obiettivo sarà quello di tenere in mano il pallino del gioco per portare a casa la partita. Fase offensiva affidata a Ruslan Malinovskyi, Papu Gomez e Duvan Zapata, centrocampo e fasce invariate con gli uomini migliori (dal duo laterale composto da Gosens e Hateboer fino alla mediana di Freuler e De Roon). Chiavi della difesa a Palomino, mentre Sportiello sostituirà l’infortunato Pierluigi Gollini. Per quanto riguarda invece il PSG, 4-4-2 con Neymar e Icardi a comporre l’attacco, il quartetto Herrera, Paredes, Gueye e Sarabia cercherà di dare solidità in mezzo al campo, mentre sulla retroguardia Thiago Silva cercherà di mettere a bada gli attaccanti nerazzurri.

Atalanta-PSG probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, A.Gomez; D.Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

PSG (4-4-2): K.Navas; Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva, Bakker; Ander Herrera, L.Paredes, Gueye, Pablo Sarabia; Neymar, Icardi. Allenatore: Thomas Tuchel.