Conte-Banega: furiosa lite tra i due con l’argentino che prende in giro l’allenatore nerazzurro

Al 17′ del primo tempo di Siviglia-Inter, finale di Europa League, c’è stato un brusco litigio tra il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte e il l’argentino Ever Banega.

Conte-Banega: lite furiosa

Tutto è cominciato perchè l’Inter ha protestato per un calcio di rigore per un tocco di mano in area di rigore di Diego Carlos; il tecnico ha chiesto con veemenza il penalty protestando in maniera plateale e a quel punto il centrocampista degli andalusi stanco delle sue protesta è andato faccia a faccia con il tecnico strillandogli: “Adesso basta, devi stare zitto“. Non contento poi Banega si è portato la mano sui capelli, prendendolo in giro per il trapianto di capelli fatto alcuni anni fa. I due poi se le sono promesse a fine a partita con Conte che ha esclamato “Ti aspetto fuori“, prima di prendere un cartellino giallo.

A fine match, che ha visto il Siviglia prevalere per 3-2 e vincere l’Europa League per la sesta volta, il tecnico nerazzurro, probabilmente nervoso per il ko, ha continuato esclamando: “Ti aspetto, cogl… capito? Hai capito? Ti aspetto bastardo” ripetendolo più volte, placato poi dai giocatori avversari e dai suoi collaboratori.

Ora i giocatori nerazzurri andranno alcuni giorni in vacanza, prima di ripartire per il ritiro in vista della stagione 2020-21 che comincerà il terzo weekend di settembre (19-20) con il campionato di Serie A.