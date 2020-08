Da Barcellona: sfuma l’ipotesi di Messi all’Inter

Da settimane non si fa che parlare del possibile passaggio di Messi all’Inter, dopo l’acquisto di immobili da parte sia del padre che dall’argentino stesso. Adesso però, con il cambio di panchina in casa blaugrana, le prospettive sono diverse. Di questo parla il presidente del Barcellona, Bartomeu:

“Messi vuole finire la sua carriera al Barcellona. Parlo sempre con lui e soprattutto con il padre. Il nuovo allenatore conta su di lui, per Koeman Leo è un pilastro di questa squadra”

Sul cambio allenatore, invece:

“Lo avevamo già contattato a dicembre ma ci aveva detto di avere una responsabilità nei confronti dell’Olanda, che non poteva lasciarli senza allenatore. Adesso ci ha detto che essendo distante l’Europeo si sarebbe potuto liberare. Ringrazio Setien per il suo impegno e per aver preso la squadra in corsa”

Insomma, le speranze dei tifosi neroazzurri che già erano pronti ad accogliere il giocatore a Milano, ora sembrano svanire. Infatti, quel che è certo è che Messi non sarebbe mai rimasto se il tecnico alla guida della squadra non fosse cambiato, ma adesso le carte in tavola sono cambiate. Non ci sono ancora certezze, però, e questo è proprio ciò in cui al momento si sta sperando in casa Inter.