Dove vedere amichevole Lazio-Triestina, streaming gratis e diretta tv

Lazio-Triestina, primo test stagionale per i biancocelesti. Gli uomini di Simone Inzaghi sono alle prese con il ritiro estivo di Auronzo di Cadore per preparare la stagione 2020/21 e sono attesi oggi pomeriggio alla sfida contro la compagine friulana. In realtà c’è stato un cambio di programma per Immobile e compagni che avrebbero dovuto sfidare la squadra locale dell’Auronzo ma un problema di protocolli ha fatto saltare tutto. In extremis è stato quindi organizzata la partita contro la squadra di Gautieri che anche quest’anno giocherà il campionato di Serie C con sogni di promozione nella serie cadetta. Il match Lazio-Triestina, valevole come prima amichevole stagionale dei biancocelesti, si gioca oggi sabato 29 agosto alle ore 16 nello stadio di Auronzo di Cadore. L’accesso alla sfida sarà garantito a 286 biglietti prenotati con il rispetto delle norme di distanziamento. Il tecnico laziale sembra orientato a schierare il classico 3-5-2 con tanti esperimenti e l’esordio dei nuovi acquisti. Saranno assenti nell’amichevole gli infortunati Patric e Acerbi.



Dove vedere Lazio-Triestina, diretta tv e streaming

Il test amichevole Lazio-Triestina sarà visibile in diretta tv esclusiva su Lazio Style Channel, canale 233 del decoder di Sky riservato solo agli abbonati che trasmetterà tutte le partite estive della squadra di Simone Inzaghi. I tifosi laziali potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili.