Dove vedere Manchester City-Lione, streaming gratis e diretta tv Champions League

Manchester City-Lione. Guardiola a caccia della semifinale. Gli inglesi sono reduci dalla vittoria nel doppio confronto contro il Real Madrid e si apprestano ad affrontare i francesi da favoriti. Gli uomini di Rudi Garcia hanno eliminato a sorpresa la Juventus negli ottavi di finale e vogliono continuare a sorprendere. Il match Manchester City-Lione, valevole per i quarti di finale della final eight della Champions League 2019/20, si gioca sabato 15 agosto alle ore 21 a porte chiuse nello stadio Jose Alvalade di Lisbona. L’arbitro designato per la sfida è l’olandese Danny Makkelie, una decisione che ha scatenato le polemiche in Francia perché in caso di vittoria della squadra di Guardiola l’Ajax sarebbe qualificato direttamente alla fase ai gironi della prossima massima competizione europea.



Manchester City-Lione, le statistiche delle due squadre

Di seguito lo studio delle statistiche delle due squadre raccolto da SuperNews, con la collaborazione di Squawka e Opta. Ecco tutti i numeri di Manchester City e Lione dalla fase a gironi fino agli ottavi di finale:





Dove vedere Manchester City-Lione, diretta tv e streaming

Il match Manchester City-Lione sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La partita non sarà visibile in chiaro sui canali Mediaset.