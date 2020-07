FA Cup, dove vedere Arsenal Chelsea: streaming e diretta TV

FA Cup, dove vedere Arsenal Chelsea: la presentazione della ‘finalissima’. Alle ore 18.30 di sabato 1° agosto a ‘Wembley’ (a porte chiuse) si disputerà la finalissima di FA Cup che vedrà scendere in campo l’Arsenal di Mikel Arteta e il Chelsea di Frank Lampard. Un match importante per entrambe le squadre con i ‘gunners’ che oltre a portare in bacheca un prestigioso trofeo come l’FA Cup hanno l’obiettivo vincendo la Coppa di qualificarsi alla prossima Europa League. Anche per i ‘blues’ l’FA Cup si manifesta come una sorta di occasione per riscattare una stagione tra alti e bassi con la qualificazione alla prossima Champions centrata all’ultima giornata e con la Champions 2019-2020 dove la formazione di Lampard si trova sotto 0-3 contro il Bayern Monaco e con una qualificazione che sembra lontana da raggiungere. Per raggiungere questo atto conclusivo della competizione, l’Arsenal ha eliminato in semifinale il Manchester City vincendo per 2-0, metre il Chelsea ha eliminato 1-3 il Manchester United. A livello di Albo d’Oro l’Arsenal possiede in bacheca 13 Fa Cup ma ha perso 7 finali, mentre il Chelsea ha vinto 8 Fa Cup.

Dove vedere Arsenal Chelsea, diretta TV e streaming