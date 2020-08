Gasperini su Ilicic: “È circondato da tanto affetto. Spero di rivederlo la prossima stagione”

Ai microfoni di Radio Anch’Io Sport ha parlato l’allenatore dell’Atalanta da Gian Piero Gasperini: tra Champions, PSG, Conte e il caso Josip Ilicic.

Le dichiarazioni di Gasperini

Su Josip Ilicic – “Come sta Ilicic? Il ragazzo è circondato da tanto affetto, sono quelle situazioni che possono capitare nei momenti più inaspettati, per questo speriamo che si riprenda da questo contesto. Ritornando ad essere il giocatore di prima. Molto difficile averlo per la Champions perché il giocatore è fermo da tanto tempo e sarà difficile, ma sarebbe un grandissimo successo averlo a disposizione per la prossima stagione. La sua assenza ci ha tolto molto, per la qualità del giocatore: ha tanta qualità – continua Gasperini – ed è difficile sostituirlo al 100%, ma ci siamo adattati bene con Malinovskyi, Pasalic e con guizzo decisivo di Muriel. Era successo anche con Zapata e ci siamo riusciti molto bene: questo è sicuramente merito della squadra che in questa stagione ha dato tutto”.

La partita contro il PSG (e il recupero di Gollini) – “Loro sono una squadra di grande talento, tra le candidate a vincere la Champions. Mbappe è un grandissimo giocatore, sarà importante come ci arriveremo noi. Gollini? Ha avuto una forte contusione sul ginocchio, ma sembra abbastanza recuperabile”.