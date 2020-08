Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini, ha comunicato che non sarà presente il 12 agosto contro il PSG, nonostante negli ultimi giorni avesse spinto a Zingonia per cercare di non mancare all’appuntamento più importante della storia nerazzurra. Purtroppo gli esami sono stati negativi per il numero 95 atalantino, e al suo posto ci sarà Marco Sportiello a difendere la porta bergamasca. L’infortunio, in termini di tempistiche, gli costerà 20 giorni di riposo, nella quale si preparerà per la prossima stagione (sicuramente ad alti livelli per un Gollini pronto a prendersi il posto in Nazionale).

Le parole di Gollini su Instagram

Il post di “Gollorius” recita: “Ragazzi, purtroppo bandiera bianca. C’è una lesione al mio crociato. Ho provato a spingere nei giorni scorsi ma sentivo che c’era qualcosa che non andava. E la risonanza di ieri l’ha confermato. C’è una lesione che prima non era possibile vedere per via del liquido post trauma. Starò fuori per poco meno di 2 mesi, ma adesso lo STOP è obbligatorio. Mi dispiace. Per il mio infortunio ma soprattutto per non poter difendere la mia @atalantabc. Triste ma positivo. Triste e al vostro fianco. Sarò un tifoso un più. Forza ragazzi! Gollorius will be back”.