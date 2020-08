Il tweet di Paola Ferrari sulla Juventus ripescata in Champions, Varriale la difende: “Donna intelligente, fa tante belle cose”

Il tweet di Paola Ferrari spopola sul web, Varriale la difende. La giornalista Rai ed ex conduttrice della Domenica Sportiva è finita in tendenza su Twitter per aver postato la fake news di un presunto ripescaggio della Juventus in Champions League ai danni dell’Atletico Madrid, coinvolto in due casi di Covid tra i suoi membri. Il tweet di Paola Ferrari ha lasciato increduli gli utenti ed in tanti hanno pensato a una burla di un hacker. Tra ironia e commenti pungenti c’è chi ha preso subito le difese della giornalista Rai come il collega Enrico Varriale “Paola Ferrari è una donna intelligente che fa tante belle cose,come quest’ultima. Ha preso, credo per distrazione, una grossa topica su tw. Capita a molti, e sarebbe giusto scusarsi. Detto questo: 1) Su TW ognuno risponde per se stesso. 2)Dietro alcuni attacchi c’è dell’ altro”.

Varriale difende Paola Ferrari, i commenti dei follower. Il tweet del vicedirettore di RaiSport ha scatenato subito le reazioni negative degli utenti con frasi come “Paola Ferrari rispecchia esattamente il livello del giornalismo sportivo degli ultimi anni. Continuate pure sulla vostra linea editoriale dettata da chi sappiamo, poi però non lamentatevi se gli ascolti in tv calano e i quotidiani li comprano solo i bar”, e “La mummia è esattamente come te: incompetente e raccomandata. Sta in Rai solo perchè ha accettato una linea editoriale senza identità, fatta di parzialità, servilismo e ingiuria. Ci sono tanti bravi e giovani giornalisti che meriterebbero di stare al posto di voi due parassiti”. A quanto pare il web non li ha per nulla risparmiati.