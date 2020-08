Ilaria D’Amico dice addio al calcio su Sky, Ziliani punge: “Raffica di disdette per il suo juventinismo”

Ilaria D’Amico lascia il calcio su Sky, i motivi della scelta. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la giornalista e compagna di Gigi Buffon ha parlato così del suo futuro: “Sì lascio lo sport, dopo 23 anni che me ne occupo, quasi 18 a Sky. Finita la Champions volterò pagina: avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco benissimo. Ma voglio rodarne una nuova. Avrebbero potuto viaggiare in parallelo? L’ho fatto per anni ma non potrei ora, con la mia vita che è piena di cose belle, tra cui una famiglia abbastanza complessa, allargata. Voglio puntare su un solo obiettivo. Oggi, dopo molte sfide vinte, le mie nuove sono anche l’essere mamma, compagna e un riferimento per altri piccoli. Avrò un solo nuovo figlio professionale. Se ho già delle idee? «Una prima serata che parli di attualità e diventi appuntamento fisso. Quando ne abbiamo parlato a Sky, ho sentito il richiamo della foresta”.



L’addio di Ilaria D’Amico, il tweet di Ziliani. Il giornalista ex Mediaset ha commentato il cambiamento negli studi di Sky Sport con la classica ironia che lo contraddistingue su Twitter: “Dopo aver contribuito a una raffica di disdette col suo juventinismo spinto (parlando della Juventus diceva “noi”), totalmente inadeguata se paragonata alla Billò o alla Lodi, madame Buffon si fa (o meglio: viene messa) da parte. Riassumendo: Sky chiude la stalla a buoi scappati”.