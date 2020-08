Inter Sassuolo femminile dove vedere, streaming e diretta tv

− INTER SASSUOLO FEMMINILE DOVE VEDERE

Voglia di riscatto per l’Inter femminile di Attilio Sorbi, che dopo il gravoso ko raccolto in casa della Fiorentina alla prima giornata (finale 4-0), ospita domani alle 17:45 le nero-verdi del Sassuolo. Allo stadio Brera di Milano, l’Inter deve appunto rifarsi dopo il brutto poker del Franchi siglato dalla doppietta di Sabatino e dalle reti nella ripresa di Mascarello e Bonetti. Dall’altro lato, arriva un Sassuolo bel agguerrito e in un buon stato di forma dopo l’ottimo 1-1 ottenuto domenica scorsa in casa contro la Roma. Decisiva nel secondo tempo la rete della numero nove Pirone a pareggiare l’iniziale vantaggio giallorosso di Lazaro. Quello tra Inter e Sassuolo femminile sarà il secondo incontro in Serie A nella propria storia. Ultimo precedente datato lo scorso 30 novembre 2019, vinto dal Sassuolo per 1-0 firmato Pugnali. Inter Sassuolo femminile dove vedere nel dettaglio.

Inter Sassuolo femminile dove vedere, diretta su Tim Vision

Il match tra Inter e Sassuolo femminile sarà trasmesso sulla rete Tim Vision a partire dalle 17:45. La famosa rete di telecomunicazioni trasmetterà in diretta, quest’anno, tutte e sei le partite di ogni turno del massimo campionato. TIMVISION è un servizio disponibile per clienti TIM e per clienti di altri operatori di telefonia fissa/mobile. Puoi accedere da PC, smartphone e tablet, Smart TV, su TV attraverso il decoder TIMVISION Box, Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Apple TV, consolle Xbox One. Inoltre, è possibile seguire la diretta di Inter Sassuolo femminile anche sul canale telematico nerazzurro, Inter Tv, già visibile sulla piattaforma Dazn.

