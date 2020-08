Juventus, Higuain sul futuro: ” Mai pentito di aver scelto la Juventus. Futuro? Voglio convincere Pirlo”

Gran parte del mercato passa, anche, da ciò che vuole fare Gonzalo Higuain sempre al centro di voci che lo portano lontano da Torino, lui però ha altri piani.

E’ stato facile convincere Matuidi che era fuori dal progetto col francese che ha preso le valigie e ha trovato una nuova destinazione, una nuova sfida: adesso, per la Juventus, è arrivato il momento di piazzare altri due giocatori che, in questo momento, hanno puntato i piedi per terra e non vogliono andarsene uno su tutti è Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino è apparso fuori forma nelle ultime uscite, poche volte determinante cosa che ha fatto riflettere in società: l’intenzione è quella di vendere, riducendo il monte ingaggi ( 7,5 mln percepiti dal Pipita) e buttarsi sul mercato per trovare il suo sostituto insomma semplice o almeno sulla carta perchè l’argentino non vuole muoversi da Torino.

Il mercato attorno al Pipita che ha l’interessamento del River Plate ( per tornare in Argentina) oppure una nuova sfida in MLS. A parlare del suo futuro è stato proprio l’argentino che ha rilasciato una dichiarazione a Fox Sport Argentina chiarendo la sua posizione e provando a togliersi, per il momento, dal mercato: “ Il 24 torno ad allenarmi, ho ancora un anno di contratto in Italia. Devo presentarmi lì e vedere cosa succede con il nuovo allenatore. Ci saranno sicuramente dinamiche diverse. Ora gioco in bianconero, in futuro potrebbe esserci la possibilità di giocare nella MLS. Molti giocatori ci vanno, sarebbe bello. Ma adesso sono qui”. In questo momento, dunque, Gonzalo Higuain vuole rispettare il suo contratto e continuare a giocare con i bianconeri dopo il passaggio, turbolento, dal Napoli. Proprio su quel trasferimento, è tornato a parlare Higuain che ha dichiarato: ” Napoli? Non mi sono pentito di essere andato alla Juve. Uno deve fare quello che sente, quello che lo rende felice. E non mi pento. Io traditore? Quanti giocatori sono passati dal River al Boca? Dall’Inter al Milan, o alla Juventus? Fa parte del calcio.” Tra una settimana ricominciano gli allenamenti e si capirà meglio quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain: sarà a tinte bianconere oppure sarà altrove?