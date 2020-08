Juventus-Lione streaming gratis e diretta tv Champions League, dove vedere il match in chiaro

Juventus-Lione, una partita che vale una stagione. Dopo aver archiviato la pratica campionato e vinto il nono scudetto consecutivo, i bianconeri si tuffano nella massima competizione europea con l’obiettivo di ribaltare l0 0-1 del match di andata in Francia deciso da una rete di Tousart. Gli uomini di Sarri hanno ricaricato le pile nell’ultimo periodo e si preparano alla sfida con molte più partite giocate dei francesi. La squadra di Rudi Garcia è stata ferma per oltre quattro mesi ma nell’unico match ufficiale giocato, la finale di Coupe de la Ligue persa ai rigori contro il Psg, ha mostrato una condizione atletica invidiabile. Non sarà quindi un’impresa facile per Cristiano Ronaldo e compagni. Il match Juventus-Lione, valevole come ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/20, si gioca venerdì 7 agosto alle ore 21 a porte chiuse nell’Allianz Stadium di Torino. L’arbitro designato per la sfida è il tedesco Felix Zwayer che ha già diretto i bianconeri nella sfida dell’anno scorso contro l’Atletico Madrid.

Juventus-Lione, ecco le ultime sulle probabili formazioni



Dove vedere Juventus-Lione, streaming e diretta TV

Il match Juventus-Lione sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La partita sarà visibile anche in chiaro in diretta tv su Canale 5 e in streaming gratuito su Mediaset Play.